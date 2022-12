Azubis unterstützen Tafel-Familien

AFT-Azubis haben über 100 Geschenke für Kinder aus Reckenfelder Tafel-Familien organisiert. Die Auszubildenden lernen so auch Teamgeist und Kommunaktion.

Auszubildende des Unternehmens AFT haben dafür gesorgt, dass am Mittwoch in der Reckenfelder Tafel eine Art Bescherung stattfinden konnte. Die Auszubildenden hatten viele Kartons voll mit Sportgeräten, Knuffeltieren, Gesellschaftsspielen, Bällen und vielem mehr mitgebracht, um sie an Tafelfamilien mit Kindern weiterzugeben.