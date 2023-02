Ballenlager fest in Kinderhand

Singen, Tanzen und Party machen - das können beim CCFfL nicht nur die Großen. Beweis gefällig? Im ausverkauften Ballenlager hat der karnevalistische Nachwuchs am Freitag Grevens erste Kindersitzungsparty gefeiert.

Die Stimmung der Kinder war von Beginn an atemberaubend. Von der ersten Sekunde an stellten die Kinder das Ballenlager auf den Kopf. „So viele bunt kostümierte Kinder hier zusammen zu sehen hat mich sehr glücklich gemacht“, so Lennart Falkner, der die Kids an diesem Nachmittag durch das Programm geführt hat.

Zum Programm gehörte nicht nur Musik zum Mitsingen, tanzen und Party machen, sondern auch die Auftritte verschiedener Akteure.

Zum Start lieferten die beiden Tanzmariechen der KG St. Johannes Altenberge, Lilly Everhard und Felicia Swienty, eine phänomenale Performance und brachten mit ihrem Mariechentänzen das gesamte Ballenlager zum Staunen.

Das frisch proklamierte Grevener Kinderprinzenpaar mit Prinz Maximilian und Prinzessin Mia durften natürlich an diesem Nachmittag natürlich nicht fehlen. Die beiden hatte eine interaktive Tanzeinlage vorbereitet, die für tolle Stimmug unter den Kindern sorgte. Auch einige Eltern konnten spätestens da nicht mehr anders und mussten mitmachen. Begleitet wurden die beiden von der Brass Band der KG Emspünte, die für Livemusik und gute Stimmung sorgte.

Als letzter Programmpunkt stand ein weiterer Tanz auf dem Plan. Die Berghüpfer, ebenfalls aus Altenberge, präsentierten ihren aktuellen Schautanz und ließen dabei die Herzen der Kinder höher schlagen.

Nach dem Tanz der Berghüpfer wollten die karnevalsverrückten Kinder das Ballenlager selbst übernehmen, und das sollten sie auch tun. Es wurde getanzt, gesungen und Party gemacht. Eine Polonäse nach der anderen wurde begonnen und spätestens jetzt hielten es auch die Eltern nicht mehr aus und feierten mit ihren Kindern zusammen. Unterstützt wurden die jungen Karnevalistinnen und Karnevalisten dabei von den Springmäusen des CCFfL, welche die Stimmung noch weiter aufheizten.

„Doch das allerwichtigste sind Spaß und Freude an der ganzen Sache. Und genau das habe ich den Kindern heute in jeder Sekunde angesehen“, so Thomas Winter, Vorsitzender des CCFfL.

Die erste Grevener Kindersitzungsparty war also ein rundum gelungener Nachmittag für den karnevalistischen Nachwuchs Grevens. Eine Fortsetzung im nächsten Jahr ist jetzt schon in Planung.