Greven

Bekannte Namen haben die „Scouts“ des Beatclubs schon öfter für das Beatclub-Festival präsentiert. Die Kölsch-Rock-Band BAP ist da in guter Gesellschaft. Am 11. August treten die Musiker rund um Wolfgang Niedecken am neuen Beach auf. Im Interview erzählt der 72-jährige Sänger und Texter aus alten und neuen Zeiten und darüber, auf was sich die Fans freuen dürfen.

Von Peter Beckmann