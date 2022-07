Beachbar im Deichvorland

Greven

Die Beachbar ist von der Emsaue in das Vordeichland gezogen. Schon am Mittwoch um 16 Uhr ist die Eröffnung. „Wir müssen mal schauen, wie es angenommen wird“, sagt Beach-Wirt Christian „Tanki“ Schürhaus. Am Samstagabend spielen die „Glükxkinder“ am neuen Beach.

Von Peter Beckmann