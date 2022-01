Am liebsten hätten sie in Ehren abgedankt. Am vergangenen Samstag sollte die Prinzenproklamation der KG Emspünte im Ballenlager stattfinden, alternativ hatte man an dieses Wochenende gedacht. Aber Prinz Tanki I. (Schürhaus) und Pünte Janina (Wauligmann) werden wegen Corona einfach noch ein drittes Jahr an ihre Amtszeit hängen. Ganz ohne Proklamation. Nur im Krieg hat es ein Regentenpaar mal auf zwei Jahre gebracht. Im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Günter Benning sprachen Tanki und Janina über die närrische Lage. Auch dabei: KG-Präsident Guido Lake.

Wie ist das, zum dritten Mal Prinz und Pünte zu sein?

Die Füße jucken

Janina: Gefühlt können wir Beamtenstatus beantragen. Es juckt einen an bestimmten Daten doch wieder in den Füßen. Da fragt man sich, wo ist die Zeit hin?

Fehlt etwas in ihrem Leben? Sie haben ja im Dezember noch einen kleinen Jonas bekommen. Richtiger Karneval wäre doch jetzt anstrengend?

Janina: Das stimmt. Aber in der letzten Session wäre es ja auch gut gewesen.

Tanki: Ich vermisse alles, was in die Richtung Spaß geht: Kirmes und Karneval. Ich bin einer, der gerne feiern gegangen ist. Das fällt flach.

Eine Woche Kirmes im Jahr, etliche Wochen Karneval, das ändert doch auch die Stimmung in der Stadt, oder?

Tanki: Definitiv, sie ist dann ausgelassener. Im Moment gibt es ja nur das eine Thema: 2G, 3G, 2G-Plus. Das ist mittlerweile tragisch. Wir haben am 11.11. unsere Sessionseröffnung gefeiert in der Josefs-Klause. Das war ein kleines Highlight, von dem wir jetzt immer noch zerren.