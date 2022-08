Beckentemperaturen werden gesenkt

Sparpotenziale nutzen, wo es geht, um der Erdgaskrise entgegenzutreten – diesen Weg wählen auch die Grevener Bäder. Der Aufsichtsrat der Grevener Bäder hat jetzt erste Maßnahmen für die kommende Hallenbadsaison beschlossen, wie aus einer Pressemitteilung der Stadtwerke hervorgeht.

Die Grevener Bäder verzichten demnach in der Saison 2022/2023 auf das Angebot der Warmbadetage am Dienstag und Mittwoch. Eine weitere Maßnahme ist die Senkung einzelner Beckentemperaturen. „Wir hoffen, dass es nicht zu einem Energie-Lockdown in den Bädern kommt und die für Kinder wichtige Schwimmausbildung nach den Corona bedingten Bädereinschränkungen der vergangenen Jahre nicht erneut gefährdet wird“, so Dr. Christian Kriegeskotte, Aufsichtsratsvorsitzender der Greven Bäder GmbH.

Die Beckentemperaturen im Hallenbad werden im ersten Schritt wie folgt angepasst:

Schwimmerbecken: Senkung um 1 Grad C auf 28 Grad Celsius.

Springerbecken: Senkung um 2 Grad auf 26 Grad Celsius.

Lehrschwimmbecken: Senkung um 1 Grad auf 30 Grad Celsius, Kleinkindbecken: Senkung um 2 Grad auf 32 Grad Celsius.

„Die Grevener Bäder erhoffen sich durch alle getroffenen Maßnahmen Erdgaseinsparungen von 15 bis 20 Prozent und bitten alle Gäste um Solidarität und Verständnis“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Offen bleibt allerdings, ob es nicht doch noch aufgrund behördlicher Anordnungen zu einer Teilschließung oder einer kompletten Schließung des Hallenbades kommt, so Andrea Lüke, Geschäftsführerin der Grevener Bäder GmbH. Der geplante Start der Hallenbadsaison ist am 3. Oktober.