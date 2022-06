Begegnung, Infos und Inspiration

Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Start knubbelten sich Besucher auf dem Kirchplatz, eine Stunde später wurden die gedruckten Übersichtspläne schon etwas knapp. An den jeweiligen Gärten standen abgestellte Fahrräder dicht an dicht. Das alles dokumentierte: Die erste Ausgabe der „Kunstvollen Gärten Reckenfeld“ seit vier Jahren setzte am Sonntag wieder die Massen in Bewegung. Nach langer Pause hatten viele Menschen offenbar große Lust auf Begegnung, auf fundierte Infos und Fachsimpelei und nicht zuletzt auf Inspiration für den eigenen Garten.

