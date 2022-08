Beim Kinderschminken Freude finden

Fünf Schützenvereine – und es fiel kein einziger Schuss. Die Grevener Traditionsvereine hatten 150 ukrainische Flüchtlingsfamilien zu einem bunten Fest am Vosskotten eingeladen.

Die junge Ukrainerin sitzt geduldig am Schminktisch, ihr Bruder ein paar Meter weiter versucht sich beim Bemalen der Baseball-Kappen und ihre Mutter kommt mit dem ein oder anderen Grevener ins Gespräch.

Schützen laden Flüchtlinge ein Foto: Luca Pals

So oder ähnlich hat es sich auch Keith Maitland im Vorfeld vorgestellt, als Ende Mai erstmals die Idee aufkam, etwas für die ukrainischen Flüchtlinge, die vor Krieg und Zerstörung aus dem eigenen Land den langen Weg nach Deutschland auf sich genommen und in Greven eine neue Heimat gefunden haben.

Statt Geld zu spenden, sei im Kreise der Organisatoren schnell klar gewesen, dass man mehr auf die Beine stellen könnte. Herauskam ein interaktives Begegnungsfest am Vosskotten, bei dem Geselligkeit, Austausch und zwangloses Miteinander im Vordergrund standen.

Maitland, der selber vor 50 Jahren aus Schottland nach Deutschland kam und seit nun schon 40 Jahren in Greven wohnt, zeigte sich bei bestem Wetter, zahlreichen Spielangeboten vom Schminktisch über Bastelaktionen bis zu zwei Hüpfburgen „sehr zufrieden“: „Es war im Vorfeld etwas knifflig an die Kontakte zu kommen, über die unterschiedlichen Flüchtlingsorganisationen hat das dann aber auch gut geklappt. Untereinander sind die Ukrainerinnen und Ukrainer dann sehr gut vernetzt gewesen.“

Zur Freude der fünf Schützenvereine meldeten sich bis zu 150 Familien mit Kindern an, die über die vier Stunden am Nachmittag verteilt die Wiese am Vosskotten ansteuerten.

Unterstützung fand Maitland nicht nur durch die Spielkiste Greven sondern auch durch die Schützengesellschaft Maestrup, Schützenverein Frohsinn Greven-Ost, den Schützenverein Vosskotten-Floth, die Bürgerschützengesellschaft, den Schützenverein Bahnhof und Schützenverein Einigkeit Sandweg.

Gezielt sollten nicht Brauchtum und traditionellen Abläufe der Vereine im Vordergrund stehen, sondern viel mehr die Werte, die die Vereine über diese transportieren möchte:

„Ich weiß selber wie schwierig es sein kann in Deutschland Fuß zu fassen und neue Kontakte zu knüpfen – diese Möglichkeit wollten wir allen bieten.“