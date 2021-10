Beim Pilzesuchen verschwunden

Vermisstensuche in Greven

Zahlreiche Hilfskräfte beteiligten sich an der Suche nach der vermissten Frau. Neben der Polizei und den Kräften der Feuerwehr waren auch neun Hundeführer vom DRK und MHD vor Ort und halfen.

Dass Pilzsucher Pilze suchen, ist normal. Aber wenn Pilzsucher selbst gesucht werden müssen, kann das schon mal recht aufwendig werden. So geschehen am Freitagabend. Feuerwehr, Polizei, Hundestaffeln, Drohnen und ein Hubschrauber waren rund um dem Postdamm in Schmedehausen im Einsatz, um eine 83-jährige Frau aus Greven zu finden. Und um es direkt zu sagen: Die Geschichte hatte ein Happy-End.