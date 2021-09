Bereichsleiterin für Bildung und Teilhabe: „Wir unterstützen Menschen“

„Lernen fördern“ in Greven

Tanja Panning (31) ist neue Leiterin des Bereichs Bildung und Teilhabe von Lernen fördern in Greven. Ihr Büro ist in der GBS an der Friedrich-Ebert-Straße. Mit der Münsteranerin sprach unser Redaktionsmitglied Günter Benning über die Arbeit ihres 13-köpfigen Teams.