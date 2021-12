Bewegende Spendenübergabe

Die am Uniklikum Essen behandelte Lia wurde mit 3000 Euro, die am Uniklinikum Münster behandelte Antonia wurde mit 2200 Euro unterstützt. Die Freude der jungen Frauen und ihrer Familien war überwältigend.

Seit dem Jahr 2015 sammeln einige Familien aus Emsdetten und Reckenfeld privat Spenden für schwer kranke Kinder, die über die Weihnachtstage in Behandlung sind. Im laufenden Jahr wurde dazu auch der gemeinnützige Verein „Schwitzen für den guten Zweck e.V.“ gegründet. Im Jahr 2021 haben viele Unternehmen, Sportvereine, aber auch zahlreiche private Spender insgesamt über 5500 Euro gespendet.

Am Wochenende wurde nun die diesjährige Spendensumme an zwei krebskranke junge Frauen übergeben. Die am Uniklikum Essen behandelte Lia wurde mit 3000 Euro, die am Uniklinikum Münster behandelte Antonia wurde mit 2200 Euro unterstützt. Die Freude der jungen Frauen und ihrer Familien war überwältigend.

Auch das Familienhaus am Uniklinikum Münster e.V. wurde mit einer Spende von 300 Euro bedacht. Das Familienhaus bietet Angehörigen von Patienten der Uniklinik, die nicht aus Münster kommen, eine kostengünstige und kliniknahe Unterkunft.

Zur Spendenwerbung hat der Verein im ablaufenden Jahr zahlreiche Sportveranstaltungen durchgeführt; unter anderem sind eine Meisterschaft im Fangen/Catch, ein Elfmeterschießen für den guten Zweck und zahlreiche kostenlose Kraft- und Ausdauertrainings für Jugendmannschaften unterschiedlicher Sportvereine angeboten worden, die von jung und alt begeistert angenommen wurden.

Auch die Handballfans vom TV Emsdetten haben mit der „Krombacher TVE-Weihnachtsmützen-Aktion“ über 600 Euro gespendet; Krombacher und Getränke Korte aus Rheine haben die Spendensumme noch großzügig auf 1000 Euro aufgerundet.

„Wir freuen uns riesig über die tolle Resonanz und die vielen Spenden, die wir an Lia, Antonia und das Familienhaus übergeben konnten“, resümierten die Vereinsgründer und Organisatoren. „Wir danken allen Spendern und freuen uns, auch im nächsten Jahr wieder für den guten Zweck Sportveranstaltungen anzubieten, Geld zu sammeln und an Bedürftige zu spenden.“