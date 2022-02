Bitcoins von der falschen Tochter

Sie vertraute auf ihre Tochter. Und sie fiel auf ein falsches Instagram-Konto herein. Eine Grevenerin zahlte einige Tausend Euro an Scammer.

Ihre Tochter lebt in Istanbul. „Sie vermarktet Bitcoins“, sagt die 60-jährige Grevenerin Beate Eichel (Name v. d. Red. geändert), „und turnt in der Welt herum.“ Im Oktober hatten sich Mutter und Tochter mal wieder besucht, danach erhielt Eichel eine Freundschaftsanfrage bei Instagram. Bild und Daten waren die ihrer Tochter. Sie drückte auf „Annehmen“.

Und dann begann der Schlamassel, der sie etliche Tausend Euro kosten sollte.

Betrug im Internet, das ist gang und gäbe. Unter dem Begriff Scamming fallen jede Menge Abzocke-Methoden. Da ruft ein Mitarbeiter von Microsoft an, weil der eigene Computer von Viren infiziert sei. Da bandelt ein sexy Engländer mit einer alleinstehenden Frau an. Da werden gewaltige Renditen versprochen, wenn man einem afrikanischen Geschäftsmann hilft, an sein Millionenvermögen zu kommen. Am Ende geht es nur um das Eine: Geld.

Das Bitcoin-Geschäft

Beate Eichel, die für gewöhnlich mit ihrer Tochter über den Messenger Telegram kommuniziert, begann jetzt parallel einen Dialog auf Instagram. „Die Person schien ja meine Tochter zu sein“, sagt sie. Irgendwann schlug ihr Gesprächspartner ein Bitcoin-Geschäft vor. Sie müsse nicht viel investieren.

Laut dem Gesprächsprotokoll, das Beate Eichel gespeichert hat, ging es um schnelle Gewinne: „Servus!“, schrieb die Schein-Tochter Lina (Name geändert). „Wenn du ETH BTC ADA DOGE hast, kannst die coins durch mich ‚staken‘. In 24 Stunden (morgen zur gleichen Zeit) bekommst du die coins zurück (mit 10-20% sicherem Gewinn). Ist garantiert.“

Keine schlechte Gewinnquote für einen Tag. Und die Erklärung folgte prompt: „Das passiert einmal pro Jahr (Binance Belohnung für mich da ich Vip9 member bin). Ist noch für wenige Stunden gültig.“

Bei Beate Eichel gingen dabei nicht die Sicherheitsampeln an, sondern sie überwies per Klick auf einen Link, 3700 Euro.

Besonders dreist: Als Eichel in den nächsten Tagen nachfragte, wann sie denn Geld und Gewinn bekommen würde, antwortet die Stimme aus dem Chat: „Niemals. Ich bin nicht Lina. Hab nur ihr Profil kopiert. Bin ein fake. Ein scam. Sorry.“

Scrennshots von einem Scamming-Fall aus Greven Foto: Privat

Soviel Offenheit kann sich ein Betrüger wohl nur im Internet erlauben. Und dann, wenn er weiß, dass ihn die Strafverfolgung kaum erreichen wird. „Ein Instagram-Konto zu fälschen“, sagt Kriminalhauptkommissar Ingo Knobbe, in der Grevener Polizeiwache für Cyber-Kriminalität zuständig, „ist einfach.“ Die Bilder vom echten Konto sind schnell kopiert. Für die Anmeldung selbst brauche man nur eine Email-Adresse. Knobbe: „Die kann man sich mit einem Minimum an Information einrichten.“

Beate Eichel erstattete Anzeige, als sie realisiert hatte, dass sie das Opfer eines professionellen Scammers geworden war. Sie schilderte ihren Fall, bekam ein Aktenzeichen. Und dann wunderte sie sich, dass sie erst mal keine weiteren Reaktionen mitbekam: „Bis heute ist nichts passiert.“

Kriminalhauptkommissar Ingo Knobbe erklärt das damit, dass schnelle Ergebnisse kaum zu erwarten sind. Hinter vielen Scamming-Fällen stecke die „Nigeria-Connection“. Telefonate oder Scamming-Dialoge würden in ausländischen Call-Centern geführt.

Die Banken, über die kriminelle Transaktionen abgewickelt würden, seien zwar in der Regel kooperativ. Doch sie ließen sich bei Anfragen der Kripo Zeit.

Dreistes Geständnis

Auch nach dem Geständnis des Scammers, hielt Beate Eichel weiter Kontakt. Tatsächlich führte die falsche Tochter den Dialog fort. Aus Sicht der Polizei auch nicht ungewöhnlich. Ingo Knobbe erklärt, dass sich dadurch mitunter schon der nächste Betrug anbahne. Dann, wenn – wie in diesem Fall – angeboten wird, den Verlust irgendwie zu regeln.

Beate Eichel hat selbst einen EDV-Beruf erlernt, ihr Sohn ist Informatiker, sie gehört zu den 60-Jährigen, für die der Umgang mit sozialen Medien Alltag ist. Dass sie auf die Abzockerei hereingefallen ist, zeigt auch, wie professionell die Scammer mittlerweile vorgehen. Alle Dialoge fanden auf Deutsch statt: „Wortwahl, Satzbau, das passte alles“, sagt sie.

Nur, als sie von der Instagram-Fälschung als „Mum“ angesprochen wurde, hätte sie misstrauisch werden sollen: „So hat mich meine Tochter nie genannt.“