Bliss startet im Beatkeller

Diesmal soll alles besser werden. „2020 und 2021 haben wir Programme gemacht“, sagt Dr. Susanne Schulte, Geschäftsführerin der Gesellschaft für Westfälische Kultur, „und wir haben zwei Konzerte von sechsen geben können.“

Schade für die Künstler, die Zuschauer und den Beatclub, in dessen Keller schließlich die klassischen Bliss-Konzerte stattfinden. Und Freunde finden, wie Ralf Wietkamp, Vize-Vorsitzender des Clubs feststellt: „Viele Beatfans gehen in die Blisskonzerte.“

Pavel Efremov Foto: GWK

Jetzt können und sollen sie wieder. Denn Schulte hat von Oktober bis Dezember drei Events organisiert, die unter dem Goldenen Stern in dem einmaligen Kellergewölbe laufen sollen, das nur einen Nachteil für klassische Musik hat: „Einen Flügel kriegen wir da nicht rein.“ Aber wer Tasten braucht, dem kann geholfen werden, und zwar mit dem jungen Akkordeonisten Pavel Efremov. Der bedient sie auch noch virtuos.

Schultes Devise ist geblieben: Es spielen junge Künstler, am liebsten welche, die schon einen GWK-Nachwuchspreis gewonnen haben. Künstler aus der ganzen Welt – studiert haben sie meist in Westfalen.

Das Programm

New Classic Duo, Freitag, 21. Oktober, 20.30 Uhr. Mit seiner musikalischen Partnerin und Ehefrau, der Geigerin Julia Smirnova, eröffnet der Cellist Konstantin Manaev im New Classic Duo die BLISS-Saison. 2015 hatte der GWK-Preisträger die Reihe mit einem umjubelten Solokonzert eröffnet. Das Duo, das, bevor es an deutschen Hochschulen studierte, in Moskau ausgebildet worden war und heute in Berlin lebt, spielt Klassiker für seine Besetzung und neue Stücke, die den beiden Enthusiasten auf den Leib geschrieben sind.

Pavel Efremov, Freitag, 25. November, 20:30 Uhr: Er ist GWK-Förderpreisträger von 2021 und einer der aufgehenden Sterne am internationalen Akkordeon-Himmel. Der Student der „Akkordeon-Päpstin“ Mie Miki an der Folkwang Universität der Künste in Essen studierte zuvor bei dem GWK-Preisträger von 2002, Marko Kassl, an der Hochschule in Detmold. Efremov stammt aus der Republik Moldau, wo er eine hervorragende Grundausbildung bekam. In Chişinu gründete er sein eigenes Akkordeonfestival und die Förderorganisation „Accordion Soul“.

Tabea Debus und Alon Sariel. Foto: GWK

Tabea Debus und Alon Sariel, Freitag, 9. Dezember, 20.30 Uhr: Gleich zwei, die gegen den Corona-Blues entstanden sind, bringen die Blockflötistin Tabea Debus, die in Münster aufgewachsen ist, und der Lauten ist Alon Sariel mit. Die Preisträgerin des Hülsta Woodwinds-Wettbewerbs der GWK (2012) kommt aus London, wo sie an renommierten Institutionen unterrichtet. Alon Sariel aus dem israelischen Beerscheba lebt in Hannover.

Karten: Greven Marketing, 02571/1300; Beat Club Greven; 02571/81116; Karten online: www.adticket.de.