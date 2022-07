Bock auf „Dichterding“

August Klar gewinnt Poetry Slam am Emsbeach

Greven

„Habt Ihr Bock auf Poetry Slam?“, rief Jens Kotalla am Freitagabend in die Menge der fröhlich am Emsbeach sitzenden Menschen. Die waren zunächst etwas überrascht und reagierten verhalten. Nachdem er das „Dichterding“ kurz erklärt und die Mitwirkung des Publikums eingefordert hatte, schallte ein lautstarkes „Jaaaa!“ über den Platz.

Von Brigitte Striehn