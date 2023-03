Brennender Lkw sorgt für Vollsperrung auf der A1

Auf der A1 sorgt am Dienstagmorgen (28.3.) ein brennender Lkw für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen. Zwei Lkw sind am Dienstagmorgen zusammengestoßen. Die Fahrbahnen der A1 mussten in beide Richtungen gesperrt werden.

Die A1 musste bei Greven in beide Fahrtrichtungen am Dienstagmorgen gesperrt werden.

+++ Ticker zur Sperrung auf der A1 bei Greven aktualisieren +++

Update: 10.46 Uhr. Der Stau auf der A1 zwischen Greven und Ladbergen zieht sich in Fahrtrichtung Münster mittlerweile auf einer Länge von knapp sieben Kilometern, in Richtung Osnabrück gibt es derweil ungefähr vier Kilometer Stau. Wir berichten weiter.

A1 bei Greven in Richtung Münster gesperrt

Erstmeldung: Kurz vor der Abfahrt Flughafen der A1 in Fahrtrichtung Bremen waren am Dienstagmorgen die Fahrzeuge aus unbekannten Gründen zusammengestoßen. Um 8.58 Uhr wurde der Polizei ein Lkw gemeldet, der auf der Autobahn 1 bei Greven in Höhe des Flughafen Münster-Osnabrück in Brand geraten ist.

Ein Lkw war dabei in Vollbrand geraten und steht quer zur Fahrbahn, der andere wurde seitlich aufgerissen. Die beiden Fahrer wurden offensichtlich verletzt, aber nicht lebensbedrohlich.

Lkw-Unfall auf der A1 Lkw-Unfall auf der A1 bei Greven. Foto: Peter Beckmann Lkw-Unfall auf der A1 bei Greven. Foto: Peter Beckmann Lkw-Unfall auf der A1 bei Greven. Foto: Peter Beckmann Lkw-Unfall auf der A1 bei Greven. Foto: Peter Beckmann Lkw-Unfall auf der A1 bei Greven. Foto: Peter Beckmann Lkw-Unfall auf der A1 bei Greven. Foto: Peter Beckmann. Foto:

Umfangreiche Löscharbeiten auf A1 bei Greven

Eine riesige Rauchsäule war bereits von Weitem zu sehen. Wie die Polizei berichtet, wurde zunächst die A1 in Richtung Bremen gesperrt. Aufgrund der umfangreichen Löscharbeiten, die durchgeführt werden müssen, sowie der starken Rauchbildung rund um den Lkw, musste auch die Gegenfahrbahn komplett gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort gelandet, zudem sind viele Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und Polizei eingetroffen.

In Fahrtrichtung Bremen, wo eine Rettungsgasse gebildet wurde, wird der Verkehr an der Anschlussstelle Greven abgeleitet, die Auffahrt von Greven auf die A1 ist inzwischen ebenfalls gesperrt worden. Aktuell laufen die Rettungsmaßnahmen auf der Autobahn. Es ist mit einer stundenlangen Sperrung der Fahrtrichtung Bremen zu rechen.