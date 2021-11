Breiter und sicherer

In dem 540 Meter langen innerörtlichen Abschnitt bis zur Einmündung der Nachtigallstraße, der in einem ersten Schritt erneuert wird, sind zwei Linksabbiegerspuren sowie Querungshilfen vorgesehen.

Ausbau Hembergener Straße Thema im Bauausschuss am Mittwoch

Schneller als ursprünglich geplant soll nun die Hembergener Straße ausgebaut werden. Laut Tobias Zuidinga vom Straßenbauamt des Kreises Steinfurt beginnen die Arbeiten schon Mitte kommenden Jahres. Als die Behörde vor rund einem Jahr in die Planung einstieg, ging sie, wie damals berichtet, noch davon aus, dass es erst 2023 losgehen würde. Die Pläne stellt Zui­dinga am Mittwoch (1. Dezember, 18 Uhr, Bürgerscheune) in der Sitzung des Bauausschusses vor.