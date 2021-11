Brückenbauer auf vier Pfoten

Simone Steltenkamp aus Reckenfeld sagt: „Tiere haben in meinem Leben immer eine Rolle gespielt.“ VIer Hunde hat ihre Familie, Hund Bommel ist in seiner Ausbildung und darf schon bald mit in Kindergärten, Schulen und Co.

Nach den ersten Streicheleinheiten hat Bommel sich beruhigt. Jetzt wo Frauchen und der Mann von der Zeitung miteinander sprechen ist der flauschige Teppich im Arbeitszimmer der Wohlfühlplatz für den sieben Monate jungen Mischling. Als die Frage „Wie schaffen es Hunde überhaupt, als Türöffner in Sitzungen oder bei Kindern zu dienen?“ fällt, springt Bommel auf, wedelt mit der Route und kuschelt sich an den Reporter: „Genau so“, lacht Simone Steltenkamp: „Sie müssen einfach ein grundlegendes Interesse an Menschen haben“, fängt die Grevenerin an, die seit 2009 mit ihren Therapiehunden aktiv ist. Ähnliches berichtet Nicole Richter – beide gehen in ihrem Beruf auf.