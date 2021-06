Brückenbauer für den Ortsteil

Mit einer neuen Sozialsprechstunde richtet sich „Lernen fördern“ an alle Menschen mit Migrationsgeschichte. Perspektivisch soll es auch kulturelle Begegnungs-Projekte geben.

Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, Farsi, gar Dänisch ist im Angebot – wer die kürzlich eingerichtete offene Sprechstunde von „Lernen fördern“ in Reckenfeld ansteuert, muss sich um mögliche Sprachbarrieren nicht viele Gedanken machen. Dafür sorgen Nazanin Voskort und Menderes Elevli, die beiden Gesichter des neuen Angebotes, das im „Kleinen Rathaus“ ein vorübergehendes Zuhause gefunden hat. Im Fall der Fälle kann auch Dolmetscher-Hilfe organisiert werden.

Diese offene Sprechstunde (eine Kooperation mit der Stadt) richtet sich nicht ausschließlich an Geflüchtete, sondern im weitesten Sinn an alle Menschen mit Migrationsgeschichte. Man könnte unken: In Reckenfeld, dem Ort, der einst von Zuwanderern gegründet wurde, ist das fast jeder. „Wir möchten die breite Masse ansprechen“, betont Nazanin Voskort vielsagend. Die gleichwohl hinzufügt: „Es soll Integrationsarbeit sein.“

Auch wenn man also eine bestimmte Bevölkerungsgruppe im Auge habe, werde natürlich niemand, der nicht direkt zur Zielgruppe gehört, mit seinem Anliegen weggeschickt. Wenn Unterstützung notwendig ist, wird sie geleistet. Eine Frage zum Kindergeld? Der Rentenbescheid unverständlich? Die Sozialpädagogen versuchen, allen zu helfen.

Unterstützung beim Umgang mit Verwaltung und Behörden, sozialpädagogische Einzelfallhilfe, Unterstützung bei persönlichen und familiären Problemen, Vermittlung in weiterführende Förder- und Hilfsangebote – die Liste möglicher Themen ist lang, sehr lang. Mal geht es um Berufsorientierung oder Umschulung, mal um Ausländerangelegenheiten, um drohenden Job- oder Wohnungsverlust, um finanzielle Angelegenheiten. Mal hat auch jemand nur eine Frage zu einem Brief zum Thema Impfen und Corona. Das macht die Sprechstunde zu einer komplexen Angelegenheit. Es geht (auch) darum, „einfach mal ein Ohr zu haben für Menschen, denen sonst keiner zuhört“, sagt das Berater-Duo.

Nicht immer können die beiden sofort helfen, aber sie kennen die richtigen Leute, die man notfalls fragen kann. „Wir können viel unterstützen, aber nicht alles lösen“, betont Nazanin Voskort. Lernen fördern kooperiert deshalb mit der Stadt, der Caritas sowie anderen lokalen Einrichtungen und Beratungsstellen, mit der Tafel, mit Ehrenamtlichen – insgesamt ein großes Netzwerk, auf das zurückgegriffen werden kann. Das ist auch nötig, weil es bisweilen um alles andere als Lappalien geht. „Häusliche Gewalt hat zugenommen“, nennt Voskort beispielhaft eine Folge der Pandemie. Auch Angst vor Arbeits- oder Obdachlosigkeit belaste viele.

Manchmal reicht schon ein kurzes Telefonat, um den Ratsuchenden rasch und direkt weiterzuhelfen. Ein Anruf beim Amt, direkt aus der Sprechstunde oder im Nachgang, eine gezielte Nachfrage beim Sachbearbeiter, bei der Bank, in der Schule – das kann schon enorm weiterhelfen. „Was wir können, machen wir“, sagt Menders Elevli.

Im Kern wollen die beiden eine Anlaufstelle schaffen und etablieren. Erste Erfolge dieser Bemühungen sind bereits erkennbar. „Das spricht sich rum. Es geht darum, dass überhaupt mal jemand da ist, den die Menschen ansprechen können“, sagt Elevli. Die bisherige Resonanz zeigt, dass es einen Bedarf gibt. Und der ist nicht gerade klein. Im Schnitt finden bis zu fünf Beratungen pro Termin statt. Manchmal stehen die Ratsuchenden schon eine Weile vor dem Beginn der Sprechstunde draußen und warten. Mittwochs sind Nazanin Voskort und Menderes Elevli gemeinsam vor Ort (16 bis 18 Uhr), am Donnerstag (10 bis 12 Uhr) immer abwechselnd. Pünktlich Feierabend machen – na ja, das klappt nicht immer.

Die Beratung soll der Auftakt sein für weitere Aktionen und Projekte, vor allem kulturelle Aktivitäten haben Voskort und Elevli auf dem Zettel. „Wir wollen Angebote schaffen, um mit Reckenfeldern ins Gespräch zu kommen und Begegnung zu ermöglichen“, sagt Nazanin Voskort. Die Menschen sollen sich treffen und austauschen können, und bei Bedarf am Rande solcher Veranstaltungen auch mal ein Anliegen vortragen können, „ohne dass es gleich hochoffiziell wird“, erläutert Voskort. Und Elevli ergänzt: „Beziehungen aufbauen geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit.“

Die kürzliche Premiere von „Reckenfeld ist eine Bank“ darf als erster Fingerzeig gewertet werden, in welche Richtung gedacht wird. Man will Brücken bauen, Menschen zueinander bringen. Wichtig sei, solche Angebote gerade in Reckenfeld zu etablieren, damit diejenigen, die angesprochen werden sollen, nicht für alles nach Greven fahren müssen.

Die Beratungsstunden finanziert die Stadt. Die Förderung ist für 2021 gesichert. Voskort und Elevli, die sich „ein bisschen als verlängerter Arm der Stadt“ sehen, hoffen natürlich auf eine Fortsetzung. „Es ist dringend notwendig, etwas Festes zu etablieren“, sagen sie.