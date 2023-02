„Bruder Dietrich, schläfst Du noch?“

„An Aschermittwoch ist alles vorbei“, sang einst der Kölner Sänger Jupp Schmitz in einem Karnevalslied. Was als närrisches Gesetz auf die Hochburgen an Rhein und Co. mit Sicherheit zutrifft, gilt in Greven bekanntlich nicht. Hier ist für die Fans der fünften Jahreszeit traditionell schon am Rosenmontag Schluss.

Die karnevalistische Sonderregel griff selbstverständlich auch in diesem Jahr. Zwar noch etwas verkatert und mit heiseren Kehlen, aber pünktlich um 11.11 Uhr zog der Tross der KG Emspünte gestern Morgen ins Rathausfoyer ein, um den Anker als Symbol der närrischen Macht zu lichten und den Rathausschlüssel an den Bürgermeister zurückzugeben.

Vor dem offiziellen Akt zogen die KG-Karnevalisten aber erstmal Bilanz des Wochenendes: „Insbesondere der Umzug war sehr gut besucht“, freute sich KG-Präsident Philipp Lindemann über den großen Zuspruch nach fast dreijähriger Corona-Pause. Selbst in kleineren Nebenstraßen der Innenstadt hätten viele Grevener bunt kostümiert den Höhepunkt der fünften Jahreszeit mitgefeiert – so zumindest der Eindruck der KG-Vertreter. Außerdem zogen Ordnungsamt, Polizei und Feuerwehr ein positives Fazit. Bis auf kleinere Zwischenfälle blieb die Lage ruhig. „Insgesamt könnten wir also kaum zufriedener sein“, sagte Lindemann, der von einem „krönenden Abschluss“ für die Session von Stadtprinz Klaus I. und Püntemariechen Svea Milbratz sprach.

Eben die bedankten sich zugleich beim Bürgermeister, der die Narren zu Rathaussturm und Co. erstmals in seiner Amtszeit als Gastgeber hatte empfangen können. Einziger Kritikpunkt war der fehlende Sessionsorden, den Dietrich Aden nach offenbar kurzer Nacht auf dem heimischen Nachttisch vergessen hatte. Im Karneval wird dafür traditionell eine Runde fällig. „Das Fass gebe ich euch natürlich gerne aus“, gab sich der Bürgermeister spendabel.

Zuvor hatten ihn bereits die versammelten Vertreter der französischen Delegation aus Grevens Partnerstadt Montargis mit einem Kanon aufs Korn genommen. „Bruder Dietrich, schläfst du noch?“, stimmten die bestens aufgelegten Franzosen unter dem Dirigat von Dirk Pomplun, dem Chef des Partnerschaftskomitees, zur Melodie des bekannten Kinderliedes „Frère Jacques“ an. Da schreckten dann sogar die ahnungslosen Bürger im Wartebereich vorm Bürgerbüro kurz auf.

Nach dem Austausch weiterer Geschenke und „Bises“ (also Küsschen) ging es schließlich an den finalen Akt: Zu den Klängen der KG-eigenen Brassband holten Prinz und Pünte mit leichter Wehmut den Anker ein. Wiedersehen am 11.11.