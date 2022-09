„Bürgerhaus“ ohne Flüchtlinge

Es war schon verzwickt. Das, was Bürgermeister Dietrich Aden im Haupt- und Finanzausschuss vermeldete, hat aber große Auswirkungen. Kurz zusammen gefasst: Das künftige Bürgerhaus in Reckenfeld wird nicht mit Flüchtlingen belegt, für deren Unterbringung wird demnächst wohl auch wieder eine Sporthalle genutzt werden müssen.

Doch von Anfang an. Schon in der vergangenen Woche wurde über die hohe Zahl von Flüchtlingen berichtet, die in Greven eine Unterkunft bekommen müssen. „Wir versuchen alles, was möglich ist, auch private Unterkünfte wurde angefragt“, sagte Aden.