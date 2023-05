Von dem Fahrzeug ist nicht mehr viel übrig. In Paris ist jetzt ein Reisebus eines Grevener Busunternehmens komplett ausgebrannt. Was genau die Motivation des Täters war, ist noch nicht klar, ein Zusammenhang mit den Krawallen zum 1. Mai jedoch wahrscheinlich.

Das Fahrzeug ist ein Totalschaden. In Paris ist in der Nacht zum 1. Mai ein Bus des Grevener Unternehmens Weilke in Brand gesteckt worden. Viel blieb nicht übrig.

Nein, so einen Fall hatte Peter Weilke auch noch nicht zu beklagen. Technische Defekte, klar, die kommen schon mal vor. Dann muss schnell Ersatz beschafft werden. Aber einen kompletten Reisebus aufgrund einer mutwilligen Zerstörung zu verlieren, das ist für den Unternehmer eine neue Erfahrung gewesen. Eine, auf die er sicherlich gerne verzichtet hätte.

In der Nacht auf den 1. Mai ist ein in Paris abgestelltes Fahrzeug des Grevener Unternehmens komplett ausgebrannt. „Nachts um 3 Uhr wurde die Scheibe eingeschlagen und ein Molotow-Cocktail reingeworfen“, berichtet Weilke. Weil zu der Zeit niemand in der Nähe war, der das frühzeitig hätte bemerken können, war das Fahrzeug nicht mehr zu retten. Es ist komplett ausgebrannt. Den Schaden beziffert der Unternehmer auf rund 100 000 Euro.

Angeblich soll der Täter bereits gefasst sein. Die Schülergruppe aus Rheine konnte ihre Frankreich-Rundfahrt am Dienstag mit einem Ersatzfahrzeug fortsetzen. Foto: Busunternehmen Weilke

Schülergruppe kann Frankreich-Rundfahrt fortsetzen

Immerhin: „Angeblich wurde der Täter gefasst“, so Weilke. Genau wusste er es am Dienstagnachmittag noch nicht zu sagen, weil bis dahin die Kontaktaufnahme zur französischen Polizei noch nicht geklappt hatte. Die dürfte aber angesichts der traditionell schweren Krawalle am Tag der Arbeit auch deutlich mehr zu tun gehabt haben als üblich.

Zum Zeitpunkt der Brandstiftung stand der Bus in Paris, weil das Unternehmen eine rund 30-köpfige Schülergruppe des Kopernikus-Gymnasiums in Rheine durch Frankreich befördert. Dazu gehörten auch zwei Tage Aufenthalt in der französischen Hauptstadt. Noch am Dienstag ging es für die Gruppe weiter. Ab 9 Uhr morgens stand ein Ersatzfahrzeug für die Schülerinnen und Schüler bereit.