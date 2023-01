Bund Deutscher Kriminalbeamter unterstützt Freigabe für Erwerb und Besitz von Haschisch

Soll Cannabis legalisiert werden? Die Freigabe ist in Deutschland umstritten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat Eckpunkte zu einer geplanten Gesetzesänderung vorgestellt. Was sagt die Polizei dazu? Wir haben Ingo Knobbe gefragt, der in der Grevener Polizeiwache als Experte für Cyber-Crime arbeitet. Der 53-jährige Ibbenbürener ist gleichzeitig beim Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) stellvertretender Landesgeschäftsführer und leitet das Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit in NRW. Und er ist Vorsitzender des Bezirksverbandes Steinfurt. Der Kriminalhauptkommissar ist tätig beim Kriminalkommissariat 11 in Greven, zu dessen Aufgaben unter anderem Straftaten gegen das Leben, Sexualdelikte, Branddelikte und Wirtschaftskriminalität zählen.

