Container werden nach und nach versetzt

Greven

Die Menschen, die in den Containern an der Nordwalder Straße wohnen, sollen in dieser Woche ausziehen und zunächst in anderen Einrichtungen unterkommen. An der Stettiner Straße laufen derweil die Vorarbeiten für die Verlagerung der Container dorthin. Welche Menschen künftig darin leben, ist noch offen.

Von Oliver Hengst