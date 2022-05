Cousin verletzt im Asow-Stahlwerk

Sie hat einen verletzten Cousin im Asow-Stahlwerk in Mariupol. Die Grevenerin Rita Zimmermann bangt im Moment täglich mit ihrer Familie in der Ukraine.

„Es ist für uns alle eine sehr schwere Zeit“, sagt die in Greven lebende Osteuropahistorikerin Rita Zimmermann in einem Interview bei RTL News. Erstmals berichtet sie dort über einen ihrer Cousins, der als Grenzsoldat in dem von den russischen Truppen angegriffenen Asow-Stahlwerk in seiner Heimatstadt Mariupol gefangen ist.