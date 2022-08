Da hilft nur tricksen

„Eigentlich müsste hier dabei Hells Bells von ACDC laufen“, sagt einer der Zuschauer. Stimmt, das wäre doch mal eine passende Musik zu dem, was da am Mittwoch Morgen an der Grabenstraße passiert. Denn dort werden die fünf Glocken aus dem Turm der ehemaligen Marienkirche heraus geholt.

