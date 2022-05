„Da wird ganz viel kaputt gemacht“

Dr. Peter Schwartze, Fachlicher Leiter der Biologischen Station Kreis Steinfurt, berichtete in seinem Vortrag vom FFH- und Naturschutzgebiet Emsauen über das, was dort schief läuft.

Dr. Peter Schwartze, Fachlicher Leiter der Biologischen Station Kreis Steinfurt, war der Frust schon ein wenig anzumerken. In seinem Vortrag am Donnerstagabend ging es um das FFH- und Naturschutzgebiet Emsauen, um die Renaturierungsmaßnahmen und um das, was so mancher Bürger und vor allem Hundebesitzer daraus machen. „Die Emsauen werden teilweise so stark frequentiert, dass die geschützten Vögel so stark gestört werden, dass sie ihre Gelege verlassen“, erklärte er den Ausschussmitgliedern.