Dachstuhlbrand zerstört Golfclub-Gebäude

Greven

Am Samstagmorgen ist die Feuerwehr Greven um 7:11 Uhr zu einem Dachstuhlbrand am Golfclub am Aldruper Oberesch gerufen worden. Ein Anwohner hatte Feuer und Funkenflug in einem Gebäude entdeckt, in dem die Ausrüstung für die Golfer gelagert wurde.

Von Michel Fritzemeier