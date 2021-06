Das Ende des Brutalismus

Es gibt kaum ein Gebäude in der Stadt, bei dem die Meinungen so weit auseinander gehen. Die einen lieben es, die anderen finden es nur hässlich. Wie dem auch sei: Den 50. Geburtstag im Jahr 2023 wird das Grevener Rathaus vermutlich nicht mehr erleben.

Zwei Gutachten hat die Stadtverwaltung erstellen lassen. Im Mittelpunkt beider Gutachten stand die Frage der Schadstoffbelastung des Gebäudes und die Möglichkeit, diese Belastung durch eine Sanierung deutlich zu senken oder gar zu beseitigen. Doch beide Gutachter kommen zum selben Ergebnis: Eine Sanierung des Gebäudes würde eine „Schadstoffentfrachtung“ nicht abschließend gewährleisten. Sprich: Auch nach einer Sanierung kann eine Belastung nicht sicher ausgeschlossen werden.

Ein Grund ist die Tiefenwirkung des festgestellten PCB. Die Durchdringung mit dem Schadstoff sei so weitreichend, dass eine Beton-Sanierung in einem Umfang nötig wäre, der Auswirkungen auf die Gesamtstatik und Architektur und somit auch des Denkmalwertes des Gebäudes habe, heißt es in der Vorlage der Stadtverwaltung für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am kommenden Mittwoch.

Die im Rathaus gemessenen Schadstoffwerte – neben PCB wurden auch Asbest und Formaldehyd nachgewiesen – überschritten gesundheitsbasierte Grenzwerte. Durch mehrere Maßnahmen in den einzelnen Büros wurde erreicht, das die Grenzwerte wieder unterschritten wurden.

Jetzt ist klar: Selbst nach einer umfänglichen Kernsanierung des Rathauses kann nicht sichergestellt werden, dass alle Schadstoffe aus der Gebäudesubstanz entfernt sind. „Somit kann eine spätere Rekontamination des Gebäudes nicht ausgeschlossen werden“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. In diesem Zusammenhang weist die Stadtverwaltung auf ein Beispiel in der Stadt Gronau hin, dort sei genau so ein Fall eingetreten.

Das Ergebnis aller Untersuchungen ist klar: Eine Sanierung würde nichts bringen, die Gutachter empfehlen einen „Rückbau“ des Gebäudes, letztendlich also den Abriss.

Aber: das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Die Denkmalpflege-, Landschafts- und Baukulturabteilung des LWL hatte im Jahr 2018 das Grevener Rathaus in einem Gutachten als denkmalwürdig eingestuft. Nach der Einschätzung der Fachbehörde hat der 1973 fertiggestellte Bau einen hohen Zeugniswert für die Architektur der Nachkriegsmoderne. 2019 beschloss der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Greven die Eintragung des Gebäudes in die Denkmal-Liste der Stadt. Daher muss der LWL einem Abriss des Rathauses zustimmen.

In der Sitzung am Mittwoch soll der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss jetzt die Verwaltung beauftragen, eine Machbarkeitsstudie für den Rathausneubau zu vergeben. Darüber wurde schon in vorherigen Sitzungen diskutiert. Unter anderem kam die Idee auf, ein neues und größeres Rathaus auf dem benachbarten Rathausplatz zu bauen.

Das wird natürlich viel Geld kosten – man kann von einem mittleren achtstelligem Betrag ausgehen. Geld, das Greven nicht hat . . .