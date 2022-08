„Das geht nur mit starkem Ehrenamt“

Das Jubiläum war rundum gelungen, findet Bürgermeister Tobias Lehberg in einer ersten Bilanz am Montagmorgen.

Hier werden die Hits selbst gesunden. Kneipensingen in Saerbeck

Es war, als wollte Saerbeck all die lobenden Worte der Festakt-Redner zum Gemeindejubiläum „900 Jahre Saerbeck“ direkt bestätigen. „Ich bin echt überwältigt“, formulierte Bürgermeister Dr. Tobias Lehberg am Montag nach zweieinhalb Tagen Bürger-Festwochenende ein persönliches Fazit – und seinen Dank an die vielen Beteiligten.Das Finale Brigitte Striehn, Marlies Grüter, Luca Pals