„Das können die nicht bringen“

Reckenfeld

Ein gutes und wichtiges Angebot – das sagen eigentlich alle über die Sozialsprechstunde von Lernen Fördern in Reckenfeld. Trotzdem gibt es Ärger. Denn die Sprechstunde fand in den Räumen von Reckenfeld Direkt statt. Das löste Kritik aus, so dass die Sprechstunde pausierte.

Von Oliver Hengst