Das lange Warten auf einen Schwimmkurs

Ein zweites Becken - leichter gesagt als getan. Und eben unrealistisch. Dabei gäbe es im Treibgut durchaus Bedarf, man könnte ein zweites Schwimmbecken locker füllen mit Kindern, die Schwimmen lernen wollen. „Wir haben aktuell 700 Kinder auf der Warteliste“, sagt Alexandra Voskort. Sie ist Chief Operating Officer, also so eine Art Betriebsleiterin.

Die Kinder auf der Warteliste „kommen von überall“, sagt sie. Nicht nur aus Greven, denn auch in den Nachbargemeinden sind die Probleme ähnlich: Begrenzte Kapazitäten an Wasserzeiten und an Personal und gleichzeitig ein großer Corona-Nachholbedarf. Zu den 700 jüngeren Kinder kommen rund 100 weitere im Alter zwischen acht und etwa zwölf Jahren. Die ältesten besuchen also schon eine weiterführende Schule, ohne schwimmen zu können. „Da fehlt es an Wassergewöhnung“, sagt Alexandra Voskort. Während der Corona-Jahre hatten Bäder geschlossen, fiel Schwimmunterricht aus, gab es keinen Badeurlaub mit der Familie und ähnliches mehr. „Das Treibgut hatte selbst ja auch geschlossen.“

Folge: Manche Kinder lernten nicht oder nur schlecht schwimmen und das setzt sich über die Jahre fort. Vielen fehlt die selbstverständliche Heranführung ans Element Wasser. „Sonst dauert das im Durchschnitt so sechs Monate, dann sind die fit“, sagt die erfahrene Sportfachfrau aus Reckenfeld. Doch manche Corona-Kinder benötigen nun ein oder eineinhalb Jahre, bis sie schwimmen können. Denn oft braucht es erstmal eine Weile, bis sie überhaupt ins Wasser gehen.

Alexandra Voskort Foto: Oliver Hengst

Man sei immer noch dabei, die Folgen der Pandemie aufzuholen. Seit Oktober 2021 sind die Wochenenden im Treibgut-Becken ganz für die Kinder reserviert. Samstags und sonntags gibt es Kurse, von morgens acht Uhr bis abends um 19 Uhr. „Da findet hier nur Kinderschwimmen statt. Wir geben wirklich Vollgas, die Becken sind voll.“ Das Treibgut ist eine privat betriebene Sporteinrichtung (im ehemaligen Cordima-Gebäude), zudem gibt es in Greven noch Angebote von Sportvereinen und Kurse, die die Grevener Bäder selbst anbieten. Doch die Kapazitäten reichen einfach nicht.

Viele Eltern sind froh, wenn die lange Wartezeit (Voskort: „Ein Jahr ist nichts.“) endet und ihre Kinder endlich einen Kurs beginnen können. „Viele Eltern arbeiten auch sehr gut mit.“ Aktuell werden rund 500 Kinder pro Woche in den einzelnen Kursen betreut. Allein im Januar haben 172 das Seepferdchen-Abzeichen geschafft und damit nachgewiesen, dass sie schwimmen können.

Manche Familien müssen aber auch kurzfristig absagen. „Wenn wir Wartelisten abtelefonieren, hören wir manchmal: Wir können es uns gerade nicht leisten.“ Schwimmkurse für Kinder kosten in der Regel 85 Euro im Monat. Woanders, weiß Voskort, kostet es mehr. Diese Belastung über sechs, zwölf oder 18 Monate schultern - das überfordert manche Familien einfach.

Das Treibgut regiert mit einem besonderen Angebot darauf, dass es zudem manche Kinder aufgrund ihrer Herkunft schwerer haben, schwimmen zu lernen. „Manche Mütter aus Migrantenfamilien können selbst nicht schwimmen, daher bieten wir ab April einen Schwimmkurs für Migrantenfrauen an.“

An Personal mangelt es interessanterweise nicht. Jede Woche führt Voskort Gespräche mit Bewerbern, viele von ihnen sind an einer Teilzeittätigkeit interessiert. Dabei nimmt das Treibgut längst nicht jeden oder jede. Die, die es ins Team schaffen, haben eine fundierte Ausbildung. Pädagogen, Physios, Therapeuten, DLRG-Kräfte und weitere gehören dazu. „Wir haben ein großes Angebot an Fachkompetenz“, sagt Voskort lachend.

Lange Wartelisten gibt es im Übrigen auch beim Reha-Sport. Die Folge hier: Es werden keine Folgeverordnungen angenommen, um, wie Voskort sagt, auch jenen auf der Warteliste eine Chance zu geben, die noch gar nicht an der Reihe waren. Bald hat sich das mit dem Reha-Sport im Wasser aber ohnehin erledigt. Das Treibgut stellt das Angebot ein und führt nur noch laufende Kurse zu Ende. Die Gründe: Zu viel bürokratischer Aufwand, und ja, auch das: steigende Energiekosten. „Unser Wasser hat 30,5 Grad. Wir haben viele Kinder und Senioren hier, die wollen es warm haben.“