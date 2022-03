„Das sind menschliche Tragödien“

Blau und gelb. Die ukrainischen Farben wehen am Haupteingang des Fiege-Turms am Flughafen Münster-Osnabrück. Das Logistikunternehmen beschäftigt über 1000 ukrainische Mitarbeiter, viele davon in Polen und Ungarn. In der Ukraine selbst, in Kiew, in direkter Nähe zum Flughafen Boryspil, arbeiteten zudem vor dem Krieg 280 Ukrainer in einem Fiege-Logistikzentrum. Die Cousins Jens und Felix Fiege, Vorstandsvorsitzende des Familienunternehmens, berichten im Gespräch mit unserem Redaktionsmitglied Günter Benning über die aktuelle Lage.

