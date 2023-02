Tote Soldaten in Greven – ein Foto aus dem Kriegstagebuch von Philip G. Rogers, Field Security Officer. Im „Bericht eines Offiziers des Geheimdienstes“ beschreibt der britische Militärgeheimdienstoffizier seine Erlebnisse in der Endphase des 2. Weltkrieges. An der Spitze der 317th Airborne Field Security Section folgte er der 6th Airborne Division von Wesel bis Wismar.

Foto: Philip G. Rogers