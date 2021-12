Das wünschen sich Grevener Kinder

Was wünscht Ihr euch für 2022? Wir haben zwei Klassen der St. Martinus-Grundschule in Greven besucht, um die Schüler nach ihren Wünschen zu fragen. Sie stehen für alle Kinder, die darauf hoffen, dass im nächsten Jahr einige ihrer Wünsche wahr werden.

Schüler in der St. Martinus-Grundschule in Greven lernen.

Orinda möchte nach Paris fahren. Ben bei Twente Enschede Fußball spielen. Zwei Kinder, zwei Wünsche. Der eine erschiene leicht erfüllbar, wenn nicht gerade Corona wäre. Der andere klingt nach Träumerei. Aber Ben hat tatsächlich schon in Enschede Fußball gespielt.

Kein Corona und keine Maske »Ich wünsche mir, dass es auf der ganzen Welt Frieden gibt.«Lina Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass ich gut Deutsche sprechen kann.«Stefaniya Foto: Günter Benning »Dass Mama und Papa wieder zusammen wohnen.«Linus Foto: Günter Benning »Das Corona weggeht und die Umwelt besser wird.«Mia Foto: Günter Benning »Dass ich mal eine Operation in echt Live erlebe. Und vier Stadiontickets für Campnou«Zuhier Foto: Günter Benning »Dass die Leute wirklich etwas gegen die Umweltver­schmutzung tun, weil ja heutzutage überall Plastik drin ist.«Hannah Foto: Günter Benning »Dass Corona vorbei ist und die Umwelt besser wird.«Mila Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir einen Dobermann, Fifa 22 und ein Samsung-Handy.«Slavcho Foto: Günter Benning »Dass es keine Krankheiten wie Corona, Grippe, Krebs mehr gibt.«Krish Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass Corona lockerer wird und die Zahlen sinken.«Maileen Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund bleibt und sich Corona mildert.«Aaliyah Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir einen kleinen Hund – und dass Corona enden soll.«Hadi Foto: Günter Benning »Nochmal zum Surfen in die Bretagne. Dass sich mehr Leute für die Umwelt interessieren.«Jonatan Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir einen BvB-Fußball. Und dass es schneit.«Aram Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir Stikbots und dass Corona weggeht.«Enes Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass die Coronazahlen nicht so hoch sind.«Arjana Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass meine Familie immer gesund bleibt.«Victoria Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass die Maskenpflicht abgeschafft wird.«Ilyas Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass ich in die Gesamtschule komme.«Lissandro Foto: Günter Benning »Dass es wieder schneit und Frieden auf der ganzen Welt.«Justus Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass die Maskenpflicht weg kommt.«Ayperi Foto: Günter Benning »Ein schönes Jahr mit vielen tollen Erlebnissen.«Rejoice Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir viel Glück in meinem Leben.«Virtali Foto: Günter Benning »Ich möchte, dass wir wieder zu unserem Wohnwagen an die Nordsee fahren können.«Hendrik Foto: Günter Benning »Ich wünsche eine tolle Klassenfahrt – und das wir gesund bleiben.«Errol Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir eine tolle letzte Grundschulzeit.«Cristina Foto: Günter Benning »Dass wir wieder zusammen ein schönes Fest feiern können.«Valentina Foto: Günter Benning »Ein stärkeres Umweltbewusstsein und mehr Tierschutz.«Pia Foto: Günter Benning »Viel Spaß in der neuen Schule. Und mehr Tierschutz.«Lasse Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass ich in der anderen Schule Freunde finde.«Almedin Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass die Familie, die Freunde und die Welt gesund bleiben.«Georgi Simov Foto: Günter Benning »Dass meine Katze Flummi wieder zurückkommt.«Nele Foto: Günter Benning »Dass die Familie gesund bleibt. Und viel Glück im neuen Schuljahr.«Soltane Foto: Günter Benning »Dass alle gesund bleiben. Und wir in der Schule keine Masken tragen.«Suhana Foto: Günter Benning »Frieden in der Welt. Und dass alle Menschen gut behandelt werden.«Amila Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass meine Familie gesund bleibt und wir Corona besiegen.«Andrei Foto: Günter Benning »Dass ich bei der Fernsehsendung Klein gegen Groß teilnehmen kann.«Carlo Foto: Günter Benning »Ich wünsche mir, dass ich nach Paris fahren kann.«Orinda Foto: Günter Benning »Dass Corona bald vorbei ist und man wieder feiern kann.«Nora Foto: Günter Benning »Dass ich Judo-Kreismeister werde. Und neue Freunde auf der weiterführenden Schule finde.«Hugo Foto: Günter Benning »Dass ich bei Twente Enschede Fußball spielen kann.«Ben Foto: Günter Benning »Eine tolle Klassenfahrt und eine tolle letzte Grundschulzeit.«Frieda Foto: Günter Benning »Dass meine Eltern mehr Zeit für mich haben.«Kanigbe Foto: Günter Benning

Wer Kinder nach ihren Wünschen fragt, bekommt als Antwort Nr. 1: keine Masken mehr tragen. Und Nr. 2: bitte kein Corona mehr.

Bei unserem Besuch in zwei vierten Klassen der St. Martinus-Grundschule haben wir deshalb etwas gedrängelt. Es gibt ja noch so viele Wünsche jenseits von Corona und Masken.

Die 4b der Klassenlehrerin Marion Emmermann-Borggreve und die 4d von Annegret Brinkmann waren konzentriert bei der Sache. Diese Generation Video-Konferenz hat kein Problem damit, als Fotomodell zu wirken. Ganz kurz auch ohne Maske.

Und danach waren die Kids superaufmerksam, als wir live die Wünsche und die Namen in dieser Zeitungsseite eintrugen.

Sehr oft mussten dabei die Klassenlehrerinnen buchstabieren. Denn die Kinder, die im kommenden Jahr auf die weiterführenden Schulen der Stadt wechseln werden, haben sehr unterschiedliche Herkunftsgeschichten. Eines der Mädchen ist auf der Flucht in Afrika geboren. Andere haben erst in der Schule Deutsch gelernt. „Zuhause“, sagt Brinkmann, „wird oft die Muttersprache gesprochen.“

Aber hier sind sie Freunde. Und das ist auch einer der wichtigesten Wünsche, den sie für die Zukunft haben: In der nächsten Schule gute Freunde finden.

So bunt diese Klassen auch wirken, die uns nur zeigen, wie bunt unsere gesamte Gesellschaft schon heute ist und noch mehr in der Zukunft sein wird, so ähnlich sind die Wünsche und Träume, die für jedes Kind wichtig sind.

Sie wollen Gesundheit für ihre Familien, endlich mal wieder in den Urlaub fahren, gemeinsam mit der ganzen Klasse auf eine Fahrt gehen.

Sie wollen eine gesunde Umwelt und mehr Tierschutz.

Und ganz einfach das, was Amila ausdrückt: „Frieden in der Welt und dass alle Menschen gut behandelt werden.“