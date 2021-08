Brennender SUV in Greven

Greven/Nottuln

Der Wagen brannte in Greven. Der Besitzer kam aus Nottuln. Und in Coesfeld wurde er am Mittwoch verurteilt. Wegen versuchtem Versicherungsbetrugs. Eine kuriose Geschichte mit überraschenden Fahndungserfolgen.

Von Ludger Warnke