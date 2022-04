David Böhm leitet Bürgerdienste

Der Jurist David Böhm ist am Freitag als neuer Fachbereichsleiter Bürgerdienste im Rathaus begrüßt worden. Der 33-jährige Böhm wechselt aus dem Rechtsamt der Kreisverwaltung Steinfurt nach Greven.

Er folgt auf Uwe Kunze, den langjährigen Leiter des städtischen Fachbereichs Bürgerdienste und Recht. Als neuer Leiter des Fachbereichs, der jetzt „Fachbereich Bürgerdienste“ heißt, ist David Böhm hauptverantwortlich für die städtischen Fachdienste Bauordnung, Feuerwehr und Bürgerdienste. Im Zuge einiger Umstrukturierungen im Fachbereich gibt es jetzt einen eigenen Fachdienst „Feuerwehr und Rettungsdienst“ mit dem Chef der Grevener Feuer- und Rettungswache, Michael Koordt, als Fachdienstleiter. Stephanie Woltermann, Leiterin des Fachdienstes Bürgerdienste, gibt den Bereich Feuerwehr ab, bekommt aber die Verantwortung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Einige rechtliche Angelegenheiten, die bisher im Fachbereich Bürgerdienste und Recht angesiedelt waren, werden zukünftig im neuen Büro des Bürgermeisters bearbeitet.

Der bisherige Fachbereichsleiter Uwe Kunze wird Ende April nach knapp 33 Jahren in Diensten der Stadt Greven in den Ruhestand verabschiedet. Bis dahin begleitet er David Böhm bei seinem Einstieg als Fachbereichsleiter, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.