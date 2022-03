Dem Wiedehopf mangelt es an Bruthöhlen

Der Wiedhopf ist ein toller Vogel. Aber bei uns zu selten. Warum? Weil Nistplätze fehlen. In Greven wird Abhilfe geschaffen.

Neben den CleanUp-Projekten für einen abfallfreien Naturraum in Greven gibt es noch weitere Projekte, die jetzt wieder an Fahrt aufnehmen.

Am kommenden Freitag werden am Grünen Weg 87 (Räume der Tischlerei Pieper) Nisthilfen für den Wiedehopf erstellt. Wer sich informieren oder mitbauen möchte, ist von 11 bis 14 Uhr herzlich willkommen.

Der Wiedehopf, der seltene Vogel des Jahres 2022, zählt mit seinem orangeroten Gefieder und der markanten Federhaube zu den auffälligsten heimischen Vögeln. Doch nur 800 bis 950 Brutpaare gibt es in Deutschland. In NRW galt er seit 1977 aufgrund fehlender Lebensräume als ausgestorben. Der Wiedehopf ist ein Zugvogel: Er startet seine Reise im Spätsommer und kehrt ab März zurück nach Deutschland. Seine Überwinterungsgebiete sind das tropische Afrika und die Sahelzone.

Der Vogel ist auf insektenreiche Landschaften angewiesen und liebt die Wärme offener Magerwiesen und Heidelandschaften. So ist es unter anderem ein Anzeichen des Klimawandels, dass es seit drei Jahren auch in unserer Region wieder die ersten Brutnachweise gibt. Damit der Wiedehopf im Münsterland wieder dauerhaft heimisch wird, bedarf es einiger Unterstützung.

Die Ornithologen des Landesfachausschusses Ornithologie und Vogelschutz des NABU NRW wollen mit Unterstützung der Menschen vor Ort dem Wiedehopf den Weg zurück nach Nordrhein-Westfalen ebnen. Da es kaum noch alte und abgestorbene Obstbäume oder verfallene Weideschuppen in der Landschaft gibt, gehen die natürlichen Bruthöhlen für ihn verloren. Daher ist ein Ziel, der Bau von großen Nistkästen, die in Bodennähe in geeigneten Gebieten aufgestellt werden.

Geeignete Habitate sind zum Beispiel Viehweiden und unbefestigte Feldwege mit Kopfweiden, Eichen und Wallhecken. Mögliche Brutplätze finden sich auch in der Nähe von abgelegenen Hofstellen, an Viehunterständen oder anderen wenig frequentierten Gebäuden.

Bei der Bau.Aktion in Greven sollen 15 große Nistkästen entstehen, die dann in den nächsten Wochen aufgestellt werden können.

Um das Projekt in der geplanten Form umsetzen zu können sind die Organisatoren auf Spenden angewiesen: Für 20 Euro können bis zu 25 Quadratmeter Sandmagerrasen erstellt werden; für 50 Euro kann ein vorhandener natürlicher Nistplatz zum Beispiel in einem hohlen umgestürzten Baum hergerichtet werden; rund 100 Euro kostet das Aufstellen eines großen Nistkastens, der dann auch über lange Zeit als Brutplatz dienen kann; um den Lebensraum offen zu halten, werden je nach Standort jährlich circa 150 Euro benötigt.

Rückfragen: Jonas Brüggeshemke, Landesfachausschuss per E-Mail: jonas.brueggeshemke@nabu-nrw.de.