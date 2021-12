Den Whiskey gab es als Emoji

Ein Konzert via Livestream - eine Einbahnstraße? Na ja, es war schon anders als vor echtem Publikum. Aber die Fans der Good Night Folks genossen es trotzdem.

Aus dem Probenkeller statt auf der Öppe-Bühne: Pandemiebedingt verlegten die Good Night Folks ihr traditionelles Weihnachtskonzert ins Internet und spielten per Livestream auf Youtube.

Eine Hoffnung ging am Ende nicht ganz in Erfüllung: „Ich will hören, dass bei euch die Wohnzimmereinrichtung zu Bruch geht.“ Das hatte sich Sänger Hinnerk Willenbrink von seinem Publikum augenzwinkernd für die finale Zugabe gewünscht. Eine Spur jener Party-Stimmung, jener Ekstase, die die Good Night Folks mit ihrem „Weihnachtsspecial“ bei Öppe alle Jahre wieder auf die Bühne zaubern, müsste doch auch bei einem Youtube-Konzert hinzubekommen sein. Das war die Botschaft.