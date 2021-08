Der ganze Ortskern wird zur Fußgängerzone

Gimbter Kunsthandwerkermarkt am Wochenende

Ein buntes Sortiment an schönen und nützlichen Dingen wartet auf Käufer.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Der Gimbter Kunsthandwerkermarkt am kommenden Wochenende findet statt. Nach der coronabedingten Absage im Vorjahr kommen die Liebhaber der liebevoll in Handarbeit gefertigten Erzeugnisse Waren wieder zu ihrem Recht. Auch das Wetter zeigt sich am Wochenende voraussichtlich von seiner schönsten Seite.

Damit unbeschwert gebummelt werden kann, wenn am Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr die knapp 100 Aussteller/-innen ihre Stände öffnen, sind folgende Coronaregeln zu beachten: Entsprechend der Corona-Schutzverordnung wird die Gesamtzahl der gleichzeitig anwesenden Besucher erfasst. Ein Nachweis über einen negativen Coronatest, eine Impfung oder eine Genesung muss nicht vorgelegt werden. Die Marktbesucher können den Ortskern daher nur über vier Zugänge (2x Dorfstraße, Alter Fährweg, Überwasserstraße) betreten, an denen die Besucherzahlen ermittelt und ggf. beschränkt werden kann.

Maskenpflicht besteht lediglich in Warteschlangen, unmittelbar vor Verkaufsständen, im Bereich der Gastronomie und im Sanitärbereich.

Zum Sortiment zählen unter anderem: Zinn, Silberschmuck, Kupferarbeiten, Keramik, Malerei, Buchbindearbeiten, Floristik, Laubsägearbeiten, Handgefertigte Filzsachen, Blaudruck, Körnerkissen, Bienenwachskerzen, Seidenmalerei, Puppenbekleidung, Handschnitzarbeiten, Kinderbekleidung, Grußkarten, Bärlauch, Fenster und Tischschmuck aus Holz, Honig-Produkte, Stofftiere, Tiffany, Sandsteinfiguren, Schmuck, Töpferwaren, Kissenbezüge, Ledergürtel- und Börsen, Patchwork, Tücher, Taschen, Origami, Wolle, Gartenskulpturen, Krippenställe, handgeschnitzte Figuren, Kreuzstichstickereien, Geschenkartikel, altes Porzellan, Blaudruck, Afrikanisches Kunsthandwerk, Seifen sowie Töpferarbeiten.

Mehrere hundert Parkplätze stehen gegen eine Parkgebühr von 2 Euro rund um den Ortskern zur Verfügung. Zu beachten sind die Parkverbote entlang der Zufahrtsstraßen, die als Rettungswege dienen. Während des Marktes wird der Ortskern zur Fußgängerzone. Die Dorfstraße ist an beiden Tagen für den PKW-Verkehr gesperrt. Umleitungen sind eingerichtet. Der Ortskern ist ab Samstagvormittag um 7 Uhr gesperrt, der Parkplatz in der Dorfmitte bereits ab Freitagmittag.