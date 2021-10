„Der Klimaschutz durchdringt alles“

Es gibt ja tatsächlich noch Menschen, die daran zweifeln. Aber die überwiegende Mehrheit ist sich sicher: Die derzeit zu beobachtende Erderwärmung mit all den schrecklichen Auswirkungen ist Menschen gemacht. Die Staatengemeinschaft will die Erwärmung stoppen und hat einiges beschlossen, von dem vieles nicht umgesetzt wird. Aber: Was können die Menschen vor Ort, was können die Kommunen tun, um einen Beitrag gegen die drohende Klimakatastrophe zu leisten? Nun, Greven möchte von 2008 bis 2030 eine CO 2 -Reduktion um 20 Prozent erreichen. Wie soll das gehen? Und: Ist das eigentlich genug?

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie