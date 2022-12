Der Krimi um die Erbpacht

Am Ende hing alles an erkrankter SPD-Ratsfrau

Was machen wir nun? SPD, Grüne und „Reckenfeld direkt“ in einer der Pausen während der jüngsten Ratssitzung verständigen sich über die Strategie. Im Hintergrund sind CDU und FDP ins Gespräch vertieft.

Andrea Rüschhoff war krank. Man sah es ihr trotz Maske an, als sich die SPD-Ratsfrau mitten in einer geheimen Abstimmung langsam die Stufen zum Ratssaal hochkämpfte. Ihr Name war schon aufgerufen worden. Und Fraktions-Vorsitzender Dr. Christian Kriegeskotte vertröstete die Leute an der Wahlurne: „Sie kommt, sie kommt.“