Der Mensch lebt nicht vom Brot allein

Am Sonntagmorgen wurde in der St. Martinuskirche Greven eine sehr bewegende Festmesse gefeiert. Es war ein wunderbarer Anlass, denn Bischof Dr. Felix Genn hatte Michael Mombauer zum Nachfolger von Klaus Lunemann ernannt, der die Pfarrei im September 2022 verlassen hatte.

Einführung von Pfarrer Michael Mombauer in St. Martinus Greven

Die Neugier unter den katholischen Christen war offensichtlich groß, denn das Gotteshaus war bis auf den letzten Platz besetzt. Sie wurden sicher nicht enttäuscht, denn Michael Mombauer hielt eine sehr lebendige Predigt und gab Einblicke in seine persönlichen Ansichten über Gott und die Welt. Sein Primizspruch „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ sei für ihn noch heute Richtschnur.