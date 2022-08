Der Schausteller aus der Vip-Lounge

Sie leben in der VIP-Lounge. So heißt der Wohnwagen des Schausteller-Ehepaares Stippich. Gerade ist ihr Zuhause in Greven.

„VIP-Lounge“ steht auf seinem Wohnwagen. Darunter fünf Sterne. Der Wagen ist so groß, dass er von einem Laster gezogen werden muss. Ewald Stippich ist Schausteller auf Kirmessen, Jahrmärkten und Volksfesten in NRW. Am kommenden Wochenende steht sein Mobilhaus auf der Grevener Kirmes. Den Großteil des Jahres wohnen der Schausteller Stippich und seine Frau in ihrer „VIP-Lounge“.