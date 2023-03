Der Tollmann-Stil

David Tollmann (li.) freut sich über seine Ausstellung in der Galerie von Hans Georg Hunold in Greven.

Auf großes Interesse stieß am Freitagabend die Eröffnung einer Ausstellung in der Galerie Hunold. Der junge Künstler David Tollmann aus Hannover zeigt 33 Werke aus den letzten fünf Jahren. Es sind überwiegend weibliche Porträts in expressiver Farbigkeit, die in Mixed-Media-Technik mit Öl-, Acryl- oder Pastosfarben realisiert wurden.