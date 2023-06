Die Beziehung wurde zur Hölle

Der Prozess gegen einen 39-jährigen aus Greven wurde nun beim Schöffengericht in Rheine fortgesetzt. Nach Anhörung vieler weiterer Zeugen wurde er jetzt wegen dreier vorsätzlicher Körperverletzungen in Tateinheit mit Bedrohung, Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz und Hausfriedensbruch zu einem Jahr und sechs Monaten mit Bewährung verurteilt.

Der Haftbefehl vom 19. Dezember 2022 wurde aufgehoben, der Angeklagte ist wieder frei. Das Gericht ordnete an, sich seiner Ex-Freundin nicht zu nähern. Eine Abholung persönlicher Dinge aus der Wohnung muss in Begleitung erfolgen. Zudem legte das Gericht ihm vier Drogentests in einem Jahr und ein Anti-Gewalttraining auf.