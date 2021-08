Die entscheidenden Meter machen

Synergien mit der Kirmes nutzen und Menschen dort abholen, wo sie sind - das war das Ziel einer offenen Impfaktion am Montag in den Räumen des Grevener Gymnasiums.

Den Metal-Fan haut so schnell nichts um. Die Spritze, die er eben bekommen hat, ganz sicher nicht, Trotzdem muss Melven Hruschka sicherheitshalber eine Viertelstunde sitzen bleiben, wie alle andere auch, die gerade ihre Impfung erhalten haben. Er ist Metallica-Fan, am T-Shirt unschwer zu erkennen. „Ohne Impfen keine Konzerte“, sagt er. Also hat der 22-Jährige beschlossen: „Jetzt muss es mal was geben.“