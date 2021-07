Die etwas andere Kirmes für die 3Gs

Eigentlich ist es ja ein in Stein gemeißeltes Gesetz: Die Grevener Kirmes findet an dem Wochenende statt, dem der letzte Montag im August folgt. Heißt: Eigentlich müsste sie am Freitag, 27. August, beginnen. Wird aber nichts, Corona sei Dank. Denn bei Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen müssen alle nicht immunisierten Personen einen Negativtest vorweisen. Aber: Wer will das bei einer Kirmes kontrollieren? Und deshalb gibt es jetzt eine Kirmes 2.0. Vom Freitag, 20. August, bis Montag, 23. August, findet auf dem gesamten Rathausplatz (inklusive dem neueren hinteren Teil zur Umgehungsstraße) eine so genannte Pop-Up-Kirmes statt – also eine Art temporärer Freizeitpark.

