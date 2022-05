Bundesweit fanden am Dienstag Gottesdienste unter dem Motto „#liebevereint“ statt.

Bundesweit fanden am Dienstag Gottesdienste unter dem Motto „#liebevereint“ statt – einer davon in Greven.

Liebe – das ist Gleichwertigkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung, Respekt und Akzeptanz. So lassen sich die Kernaussagen des Segnungsgottesdienstes für Paare in der Josefskirche am Dienstagabend zusammenfassen. Rund zehn Paare kamen zusammen, um sich vom Pastoralreferenten Sven Tönies segnen zu lassen.