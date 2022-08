Die neue Kettensägen-Saison

Mit dem Schraubendreher in der Hand tauscht Simon Fontaine gekonnt die Messerklingen des Mähroboters aus. Und schon ist der kleine wieselige Rasenmäher wieder im Einsatz und dreht fleißig seine Runden. „Gerade in der Stadt und auf kleineren Rasenflächen sind sie in den letzten Jahren auf dem Vormarsch“, erklärt der Inhaber von Garten- und Motorgerätetechnik Fontaine und zählt auch gleich die Vorteile auf. „Er ist nicht nur bequemer, weil kein Rasenschnitt anfällt, den ich in der Biotonne oder im Wertstoffhof entsorgen muss, sondern ich muss auch weniger düngen, da der Dünger ja in den Grashalm zieht, dieser abgeschnitten auf der Rasenfläche verbleibt und die Nährstoffe somit weiterhin an den Rasen abgegeben werden können.“

