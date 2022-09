Die schlimmen Narben des Krieges

Er war im Asow-Stahlwerk. Und in russischer Gefangenschaft. Pavel Pikovets wurde im Krieg schwer verwundet. Jetzt hofft er, dass ein Chirurg in Meppen seinen Arm retten kann.

Zwischen diesen Bildern liegen Pavel Pikovets dunkelste Tage. Das eine zeigt ihn mit dreckigen Gipsverband in einem Keller-Hospital des Asowschen Stahlwerks in Mariopol. Auf dem anderen steht er neben seiner Cousine Rita Zimmermann in einer geräumigen Loft in Greven. Im Hintergrund ein Kindertrampolin. Pikovets streicht sich über seine Narben. Ein schmerzhaftes Gefühl.